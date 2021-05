Joaquín bromea sobre su participación en la Isla de las tentaciones: “Salta la alarma en el avión”

Joaquín tiene encarrilada la renovación con el Betis y vacila con la lista de Luis Enrique

El jugador del Betis ya tiene pensado qué hacer cuando se retire

¿Ir a la Isla de las Tentaciones? Como concursante no, salta la alarma en el avión", bromea Joaquín

Joaquín Sánchez no tiene ninguna esperanza de estar en la Eurocopa y bromeó con Manu Carreño en El Larguero de la Cadena SER sobre la lista que dará Luis Enrique el próximo lunes 24 de mayo. El jugador del Betis tiene muy encarrilada la renovación con el equipo verdiblanco una temporada más, y aunque probablemente sea su último año como profesional, ya tiene claro qué hará cuando cuelgue las botas... ¿La Isla de las tentaciones? Joaquín también vaciló con la broma que le hizo a su mujer para participar en la próxima edición.

El futbolista del Betis nunca ha ocultado su afición al reality de Mediaset, y durante la última edición arrasó con las bromas en sus redes sociales. En una campaña publicitaria junto a Romay, Joaquín bromeó a su mujer sobre una posible participación en la Isla de las tentaciones, y en El Larguero de la Cadena SER explicó cómo fue detrás de la cámara.

"Con la broma a mi mujer hay muchas cosas que están cortadas. Le dije al productor que iba a tener que cortar... ¿Ir a la Isla de las Tentaciones? Como concursante no, salta la alarma en el avión", bromeó Joaquín a Manu Carreño en El Larguero. Y es que el centrocampista verdiblanco no tiene dudas de lo qué hará cuando ya no sea profesional.

“Tengo más claro lo que quiero hacer cuando me retire del fútbol. Me encantaría dedicarme al entretenimiento, tener un espacio para mostrar otras facetas. Pero hay que darle una vuelta. Me gustaría hacer algo de entrenamiento, pero blanco. Que la gente lo vea y se ría. ¿Nombre? Hay alguno por ahí, pero no te puedo adelantar nada. Pero te va a gustar”, apuntó Joaquín sobre su vida cuando cuelgue las botas.

Joaquín, cerca de los 40: "Lo normal es que el próximo sea el último año"

Lo que no tiene previsto es jugar la Eurocopa 2020. El jugador del Betis no se plantea entrar en la lista de Luis Enrique y se lo dejó claro en la entrevista a Manu Carreño: “¿Si estoy nervioso por si me llama Luis Enrique? Estoy nervioso, sí, no vaya a ser que me jode las vacaciones".

Pero lo que si tiene en mente es la de seguir al menos una temporada más en el Betis. Joaquín va a seguir una temporada más, aunque aún no se haya podido hacer oficial su continuidad, pero está todo muy encarrilado. "En julio cumplo 40, soy más viejo que la playa. ¿El año que viene mi último? Lo normal es que sea el último, pero si te hablo con el corazón en la mano, no me gustaría", dijo el verdiblanco.