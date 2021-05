Joaquín se estrena como escritor con 'Vivir con arte': "No he escrito un libro en mi vida Hulio"

Como no podía ser de otra forma, el futbolista lo ha anunciado con mucho arte y haciendo un guiño a una de sus frases más famosas. “No he escrito un libro en mi vida Hulio !! Aquí está el primero, espero que os guste”.

La enhorabuena de sus compañeros

El jugador regresó a los entrenamientos tras el encuentro ante el Granada donde hizo su partido 461 y sus compañeros le dieron su particular enhorabuena con una buena somanta de ‘palos’. No se libró de ese mítico pasillo en donde llueven collejas. "Se han cebado tela. De hecho, alguno el año que viene no va a continuar. Me he quedado con la matrícula, les voy a perdonar porque queda poco ya", comentó tras el entrenamiento.