Joaquín, ante la posibilidad de ir a la Eurocopa y la llamada de Luis Enrique: "No veas que botes pegaría"

El jugador del Puerto de Santa María siempre ha destacado por sus regates y sus carreras por la banda , pero también por su buen humor y ganas de vivir la vida con alegría. Por ello, ha querido plasmar sus experiencias escribiendo el libro “Vivir con arte” que ya se puede conseguir en cualquier librería . Ante la posibilidad de ir con la selección este verano, le haría mucha ilusión, pero no ve factible l a llamada de Luis Enrique : “No veas que botes pegaría , pero va a ser que no, yo creo que no”

Reseña de su libro Vivir con Arte

No importa si eres futbolista o trabajas en una oficina, porque todos tenemos nuestra historia. Y esta es la mía. Verás que no es ningún cuento de hadas, sino un día a día de esfuerzo, porque hace tiempo que tomé una decisión: disfrutar del presente y trabajar para el futuro, valorando las cosas buenas y a las personas que quiero. Porque para vivir la vida no basta con respirar. Hay que vivir con arte.

«Si has visto alguna vez en tu vida un partido de fútbol, aunque sea por casualidad, te habrás fijado en una cosa: todos los jugadores fallan en alguna jugada o en alguna acción. Todos. Desde el número uno del mundo, hasta el chaval que juega en el recreo del cole. Los fallos y los errores son normales, tanto en la alta competición como en el día a día. Intentar ser perfecto es la excusa para no moverte de tu sitio: "Si no me sale bien, ¿para qué intentarlo?". Pues para conseguir las cosas que quieres, para eso. Porque si no te atreves a fallar, jamás podrás ganar.»