El jugador verdiblanco paraba su coche para atender a todas las aficionadas. Volvía a soplar las velas y recibía varios obsequios con fotos de su larga trayectoria deportiva, así como algún regalo también para su mujer. Varias aficionadas se echaron a llorar y Joaquín tiró de humor para convertir las lágrimas en sonrisas: "Que es mi cumpleaños, que no me voy a ningún sitio. No hace falta que lloréis. Se me emocionan todas las béticas del universo".