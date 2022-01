Joaquín, a Deportes Cuatro: "Nadal está para comerle los huevos de cuarto en cuarto de hora"

El español Rafael Nadal aseguró que “estaba hecho polvo” desde antes del quinto set pero “era el día para no dejar nada dentro” en una entrevista concedida a la Agencia EFE en el día que presentó ante los medios el trofeo Norman Brookes como campeón del Abierto de Australia .

“Yo estaba hecho polvo y no sólo en el quinto, desde antes también, pero era el día para no dejar nada dentro. Como se dice, era el día para estar hasta la última gota y la cabeza respondió bien. El físico aguantó y me permitió luchar hasta el final”, comentó en alusión a su épica remontada que le permitió alcanzar la gloria en Melbourne Park, tras imponerse en la final al ruso Daniil Medvedev en cinco sets que se alargaron hasta las cinco horas y 24 minutos.