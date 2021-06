Joaquín, consternado tras la trágica noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de Olivia: "Que Neptuno os acompañe hasta las puertas del cielo"

España entera reaccionó ante tal atrocidad que llevó a cabo el padre. Joaquín Sánchez se ha pronunciado al respecto en la que ha mostrado gran tristeza en sus palabras. "No se que pensar, no se que decir, sentimientos raros y situación que no soy capaz de comprender ni asimilar. Descansad en paz mis niñas que Neptuno os acompañe hasta las puertas del cielo y envié al infierno a quien os segó la vida de una forma tan cruel !!. D.E.P Ana & Olivia".