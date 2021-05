Joaquín celebra su renovación con el Betis a lo Michael Jackson y con tacones

Un mito en activo como lo es Joaquín Sánchez para el Betis no podía tener una renovación cualquiera. El capitán verdiblanco tuvo un acto por todo lo alto en el Benito Villamarín en el que se inauguró una puerta con su propio nombre. La noche no terminó ahí y después salió a celebrarlo con su mujer. Terminó con los tacones de ella y bailando con mucho arte a lo Michael Jackson.

Susana le grababa mientras hacía su demostración y la gente pasaba a su alrededor sin tener ni idea de que se trataba nada más y nada menos que del gran Joaquín. Una renovación como la del jugador del Betis no podría celebrarse de cualquier manera y él como siempre acabó poniéndole su arte y humor.

La emoción de Joaquín a las palabras de su padre

No todo fueron risas, también hubo alguna lágrima, aunque fue de emoción. En el acto del estadio estuvo su mujer y su padre, entre otros. Fue este último el que le dedicó unas palabras que llegaron a lo más hondo del futbolista y le hizo emocionarse.

"Es una persona que se merece muchas cosas. Me alegro mucho. A todos lados fui a llevarlo", recordaba el padre de Joaquín. "Cuando estoy en el campo me tiemblan las piernas". Joaquín también hablaba emocionado de su progenitor: "Ha sido para nosotros una pieza clave, no solo para mí. Para todos nosotros. Nosotros llegábamos a Sevilla a las 2 o 3 de la mañana y mi padre venía siempre desde El Puerto. Ha tenido mucha fe en nosotros".