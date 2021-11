Jesé Rodríguez saca su lado más romántico en el cumpleaños de Aurah Ruiz: "Te amo con todo mi corazón"

Ante el Málaga no pudieron hacerse con la victoria, pero sí que Jesé se llevó los halagos del entrenador malagueño. "Tiene una excelente plantilla. Con jugadores de calidad como Jesé y Jonathan Viera, que son jugadores de Primera. No necesitan demasiado para poder hacer gol. Pero no son solo ellos el equipo, es muy asociativo, han dado un paso adelante, en intensidad y en recuperación en campo rival. Tenemos que estar muy concentrados para no dejarles hacer", dijo José Alberto López.