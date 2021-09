Jesé Rodríguez deslumbra con su gran estado físico y su compromiso con el club: “Voy a dar el máximo”

"He ido de menos a más. Cada vez me cuento mejor. El mejor entrenamiento es tener minutos y jugar, es cuanto más rápido vas a coger la forma. Si fuera por mí metería 30 goles, voy a dar el máximo de mí, de mi cuerpo y de mi cabeza", decía en rueda de prensa.

El jugador canario está mejor que nunca física y personalmente ya que ha encontrado la estabilidad junto a Aurah y su hijo, algo que él ha asegurado que es importante. "Al final, el entorno es importante. Ahora estoy tranquilo y bien. Llevaba unos meses, cuando vine el invierno pasado, de inactividad sin jugar ni entrenar. Cuando terminé es cuando mejor me estaba encontrando. Psicológicamente estoy bien, he encontrado el gol bastante rápido".

"A mí la presión me gusta, no me pongo nervioso ni puede con mi cabeza. Tener algo de presión es bueno, te ayuda a estar más presente en las cosas, a cuidarte más. El camino es ese, el terminar haciendo las buenas jugadas y goles que hacía antes. Esta temporada me estoy encontrando bien. Rendiré mejor seguro".