Jesé Rodríguez es otro jugador y también otra persona desde que en el pasado mercado invernal cumplió su sueño volviendo a Las Palmas. Pese a que ahora no pasa por su mejor momento goleador y aunque ande tocado en el aspecto físico, el ex del Real Madrid está contento y nota el apoyo de la afición canaria. Para 'celebrarlo', ha adquirido uno de los coches más lujosos del mercado automovilístico.

View this post on Instagram

Pese a que no pasa por su mejor momento deportivo y acostumbrado a las feroces críticas que recibió en su etapa en el PSG, Jesé Rodríguez está notando el 'calor' de su afición. Raro el el día que el ex del Betis no comparte fotos de aficionados de Las Palmas con el nombre y el dorsal del novio de Aurah a la espalda.