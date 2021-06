"Yo en medio del sexo muerdo, araño, nalgueo y cacheteo. Por si no le gustó el polvo, al menos que no se olvide de la paliza", escribía Jesé Rodríguez en su perfil de artista en redes sociales. Unos comentarios, que a pesar de parecer ser en tono de broma, resultan machistas, desagradables y malsonantes. Unas palabras que no han pasado desapercibidas en redes sociales, donde ha sido muy cuestionado.