Jérémie Makiese es uno de los protagonistas de los últimos días en redes sociales . El cantante belga ha conseguido convertirse en la persona que representará a Bélgica en el próximo festival de Eurovisión . Lo que no todo el mundo sabe es que esta semana también ha sido especial para él por otra cosa: ha conseguido su primer contrato como futbolista profesional .

El cantante, y ahora también futbolista, se ha expresado francamente emocionado en sus redes sociales: "Toda la gloria a Dios... Es un sueño de la infancia. Nada es imposible en este mundo, algunos me dijeron que me detuviera, pero me quedé obstinado, tengo dos grandes heridas pero mi círculo sabe de donde vengo. Volví más fuerte gracias a Dios".