Anna Ortiz se ha sincerado en esta conversación con su marido y ha declarado que este libro le ha ayudado abrirse bastante. En esta publicación cuenta momentos duros de su vida personal, "Andrés y yo intentamos siempre mantener nuestra intimidad, no hacer muy pública nuestra vida privada, pero en este relato me abro bastante. Cuento cosas personales con las que incluso no he hablado con mi gente más íntima. Por ejemplo, la pérdida de nuestro bebé. Fue una experiencia super traumática y hasta el día de hoy no me he sentido con fuerzas de hablar de ello, quizás porque hablarlo me producía más mal que bien y después de un trabajo personal que he realizado finalmente me he visto con fuerzas para hacerlo público".