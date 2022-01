El Granada-Betis femenino de la Copa de la Reina ha sido noticia, no por el resultado ni el buen fútbol de ambos equipos, sino por la transmisión bochornosa de uno de los narradores del encuentro. No se sabía el nombre, el formato del torneo y utilizó varios términos machistas y despectivos para referirse a las jugadoras.

El narrador, cuyo nombre no ha trascendido, es conocido por los aficionados del Granada femenino no precisamente por sus buenas transmisiones, sino más bien por todo lo contrario. El vídeo no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, desatando todo tipo de comentarios contra este mal profesional que no ha hecho otra cosa que manchar la profesión del periodismo deportivo.