"Cuando estás en 'mood' soltera en Instagram, pero a la noche vienes a pedir perdón, ¿en qué quedamos Wanda Icardi ? No me queda claro", así de contundente era el mensaje nada conciliador que le dedicó a la representante. Tal fue el revuelo que al poco borró la imagen, pero esta ya circulaba por todas las redes. Tras esos dejaba de seguirla y ella tampoco le sigue a él.

Todo saltaba por una supuesta deslealtad con 'la China Suárez', pero al parecer esta no sería la única. Guendalina Rodríguez, una actriz transexual, ha anunciado que estuvo con Icardi en programa de radio argentino 'El Show del espectáculo'. A Icardi le gusta la vida loca. Me contactó por una agencia (de chicas de compañía) preguntándome si estaba disponible para cenar. Él me eligió de un catálogo, yo no sabía quién era porque no soy aficionada al fútbol", comentó en la entrevista.