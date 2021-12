Gerard Piqué e Ibai Llanos siempre dan espectáculo cuando se juntan. Unas 10.000 personas asistieron al Palau Sant Jordi de Barcelona para vivir en directo la presentación en sociedad de KOI , el equipo del futbolista y el 'streamer' que competirá en la Superliga de League of Legends (LoL) , organizada por la Liga de Videojuegos Profesional (LVP). Piqué intentó vacilar a Ibai con los eSports, el Barcelona y el Real Madrid y se llevo un zasca que se está haciendo viral.

Gerard Piqué : "Como pasó también con el fútbol femenino, el FC Barcelona se adelantó y tenemos la sección femenina que tantos éxitos que nos ha dado, habéis ido tarde... A ver cuándo os metéis en los eSports. Pero no toquemos ese tema ahora... No toquemos ese tema ahora"

Ibai Llanos : "El Real Madrid donde está por encima es en la Liga y en la Champions. Lo he mirado antes, lo he visto en el Marca"

Ibai Llanos : "Es que ahí no te metas"

“El mundo es para los valientes. Este es un proyecto que hace cinco meses no me lo hubiera planteado si no fuera por ti (Ibai). Y aquí estamos: haciendo realidad un proyecto que empieza hoy”, explicó el futbolista del Barcelona. A pesar de tratarse de un equipo de nueva creación, el objetivo de Ibai y Piqué es que KOI pueda luchar por los títulos el próximo 2022: "Nos gusta intentar superarnos e ir a contracorriente".