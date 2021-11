Ibai Llanos bromea con Gerard Piqué: “Si tú supieras lo que opina Xavi de los globos”

“Me han escrito y lo he ignorado, pero no puedo ignorarlo más. 8.000 mensajes de “Piqué te van a poner una multa” “Xavi hazlo” A ver son las 22.00 de la noche y está en casa, ¿estamos haciendo algo mal? Algunos se creen que te dijo ‘Gerard, se acabaron lo de los globos’ , si vieses lo que piensa Xavi de los globos , su tú lo supieras... ¡Que los globos son divertidos!”, dijo el streamer al jugador del Barcelona.

Piqué no ocultó la verdadera razón de por qué no asistirá a la presentación de la Copa Davis ni al programa de televisión. “La gente opina porque los medios dicen lo que quiere que la gente escuche. Si supieran la historia de lo que ha salido de El Hormiguero... Xavi ni lo sabe que yo he cancelado lo de El Hormiguero", explicó el defensa culé.

“La gente al final consume, el problema es los que inventan. Ese es el problema. Le tuve que explicar (a Xavi) qué era eso de El Hormiguero, no sabía ni de lo que estaba hablando. Le tuve que explicar que es verdad, que cancelé la entrevista, pero la cancelé porque me dio la gana cancelarla, porque al final hay unas normas que ha puesto Xavi y que si quieres viajar, tenías que decirle y comentarle, y al final preferí no comentárselo y cancelar la entrevista porque no me apetecía tener que pedirle permiso ni mucho menos y ya está”, dijo Piqué en el directo de Twitch.