El hijo de Arnold Schwarzenegger sigue la estela de su padre: la rutina para cosechar esos músculos

En este ámbito los ejercicios que más predominan son el peso muerto sumo, press de banca, remo con barra y dominadas. En algunas de sus sesiones de entrenamiento le acompaña su padre. "Este selfie fue tomado momentos antes de que mi padre sugiriera que hiciera ‘repeticiones forzadas’ durante el resto del entrenamiento. Tienes que hacer todo lo posible y absolutamente NO hacer trampas cuando entrenas con él, para que sepas que me voy a lastimar mañana. Sobrecargar en las filas, press de banca, pull downs, etc ... afortunadamente mi compañero de entrenamiento me ha ayudado a conseguir hasta la última repetición. ¡Este es otro gran enfoque de entrenamiento y una forma fantástica de desarrollar tamaño y fuerza!", decía en unos de sus post que compartió con él.