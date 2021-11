La hija de Diego Armando Maradona pide justicia para la muerte de su padre: "No me voy a rendir"

Gianinna Maradona ha escrito en sus redes sociales acerca del infierno que vive por las informaciones acerca de su padre

Gianinna Maradona ha hablado en sus redes sociales en una carta abierta en la que se ha desahogado acerca de todo lo que rodea en los últimos tiempos a 'El Pelusa'. Son muchas las informaciones que están saliendo y que no dejan en buen lugar al argentino, sobre todo el testimonio de Mavys Álvarez por lo que ha querido pedir "justicia".

"Desespero, la vulnerabilidad se apodera de mí, sentirme rota, estoy de atar, las fuerzas que TENGO que tener me dejan sin poder respirar", arrancó. "Necesito que se haga justicia a tu partida repentina. No pueden seguir como si nada. Es todo demasiado. Ya no puedo mas, mil frentes abiertos, muchos enemigos que tiran con misiles, los de siempre ahí firmes para seguir lastimando a los que todavía estamos acá", dijo la hija de Maradona.

La joven asegura que desde que se fue está pasando un momento muy duro. "Vivir sin vos cada día cuesta mas, desde que partiste hablan de vos hasta los animales. Te debo vivir en paz, ser feliz y hacerle feliz a tu rey. Lo sé. Perdón por las situaciones que tuviste que ver", insistió.

"Te pienso, te siento, te sueño, te veo y me encuentro. Sigo aprendiendo, no soy un ejemplo, hago lo que puedo y cada día puedo menos, o mas. Ni siquiera se eso. El tiempo termino dándome la razón, pero de nada vale si vos ya no estás. Hubiese preferido no tenerla", apuntó Gianinna.

La argentina también ha aprovechado para rememorar los buenos momentos que pasó junto a Maradona. "Abrazo tus enojos y me abrazo los míos. Sin entender solo aceptando que vos también hiciste lo que pudiste con lo que hicieron de vos. En un mundo repleto de hipócritas los reales, diferentes, los que viven sin pedir explicaciones, los que hacen lo que sienten, los que hacen lo que dicen, son los locos, son los hijos de puta", añadió.