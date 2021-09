Desde entonces se encuentra en coma y hay un hermetismo férreo para que no se conozca acerca del ex piloto. Están centrados en hacer de su vida lo mejor posible e intentando una recuperación en una mansión en Mallorca. Han sido algunos amigos de la familia lo que han ido aportando algunos detalles como el de que no podía andar. “Cuando lo pones en su silla de ruedas frente al hermoso panorama de las montañas que miran al lago, Michael a veces llora”, dijo un allegado.