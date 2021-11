Hace un año se producía la muerte de Diego Armando Maradona y desde entonces no solo han rodeado incógnitas acerca del fallecimiento , sino también sobre su herencia. Son muchos los años que 'El Pelusa' se dedicó al fútbol y fueron otros tantos contratos millonarios con marcas que hacen asegurar a un abogado cercano a él que "supera los 500 millones de dólares" teniendo en cuenta su carrera y los patrocinios.

Esto sería el dinero que tendría en sus cuentas bancarias, pero se asegura que viendo las propiedades que tenía bienes por valor de 100 millones de dólares . A esto habría que sumarle una enorme cantidad de dinero en negro que ascendería a los 80 millones que manejaba su ex abogado, Matías Morla.

Precisamente este mismo abogado es el que también mantiene una contienda con los hijos de 'El Pelusa' por la marca personal del argentino, la cual tras su fallecimiento seguiría dando beneficios a través de series, libros, merchandising, etc.

Los hijos han cargado contra Matías Morla por haberse apropiado de los derechos de su padre por lo que decidieron demandarle por por fraude y apropiación. Su defensa solicitó al juez que está encargado del caso que Matías no "ceda, venda, transfiera o disponga de cualquier modo de todas o de alguna de las marcas MARADONA de las que ilícitamente se apoderó o apropió".

No solo tiene dinero o bienes inmueble. Si algo le gustaba a Maradona eran los buenos coches. Tiene un Rolls Royce en Dubai o un 4x4 anfibio en Bielorrusia, además de una colección de Ferraris y algún que otro deportivo de alta gama.

Todos estos objetos y bienes se han repartido conforme a las últimas voluntades que dejó Diego en donde ya avisó antes de morirse que no iba a dejar nada a sus hijos y ha donado su herencia a la beneficencia. "Yo sé que ahora, cuando uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejas que por lo que estás haciendo. Lo único que les digo a todos es que no les voy a dejar nada", explicó antes de que muriera.

El abogado de Morla, Mauricio D'Alessandro, habló de cómo Maradona dejó a sus hijos la mínima herencia. "No hay propiedades en el acervo sucesorio de Diego Armando Maradona. Sí hay donaciones por anticipo de herencia y donaciones porque se le antojó a Diego, respecto de algunos bienes que en principio estarían dentro de la posibilidad de estar, que es un tercio del total patrimonio. No hay nadie que haya pasado por el entorno de Maradona, teniendo alguna cercanía íntima, y que no se haya llevado algún bien", aseguró tras la muerte del Diez.