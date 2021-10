Grealish y Mahrez, posibles testigos de la presunta violación de Mendy a una menor

Siguen salpicando los escándalos a los jugadores del Manchester City. La denuncia contra Benjamin Mendy por parte de una menor a la que presuntamente violó le llevó a la cárcel a la espera de que salga el juicio y ahora saltan dos nombres más a la palestra que podría haber sido testigos de estos aberrantes hecho, según apunta el diario 'The Sun'.

Jack Grealish , el fichaje más caro del pasado verano en Inglaterra y Mahrez podrían haber sido testigos de lo que sucedió en la noche del 23 de agosto con la chica de 17 años a la que el defensa francés presuntamente violó. Los dos jugadores podrían ser citados para relatar lo que vivieron, aunque no estuvieron en el domicilio mientras se produjeron los hechos, sí que compartieron con el jugador en la fiesta previa.

Al parecer Mahrez no ha sido de momento citado, pero en teoría ambos tendrían que comparecer el próximo 15 de noviembre por los hechos que le tienen en prisión preventiva. "Comenzaron a socializar en un sitio y continuaron en dos sitios diferentes durante esa noche. Grealish y Mahrez no regresaron a la casa de Mendy. Desafortunadamente, lo que comenzó como una noche divertida en el club terminó con unas acusaciones muy serias", señala una fuente al diario 'The Sun'.