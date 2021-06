El Kun Agüero ya es historia del Manchester City tras haber firmado su nuevo contrato con el FC Barcelona . Antes de plasmar su firma junto a Joan Laporta , el delantero argentino quiso despedirse de todos los trabajadores del conjunto inglés y lo hizo por todo lo alto. Según ha trascendido, el ex del Atlético tuvo un gran detalle con los utilleros del club de Manchester.

Según ha publicado The Athletic, el Kun Agüero compró un reloj de lujo para cada trabajador con el que ha compartido su día a día en el Manchester City desde que llegó procedente del Atlético de Madrid. "Gracias. Kun Agüero" , gravó el delantero de la albiceleste en todos y cada uno de los artículos de lujo. Pero no solo eso, sino que el nuevo futbolista azulgrana también ha querido sortear uno de sus lujosos coches .

El ganador, uno de los utilleros de la prima plantilla, se llevó un magnífico Range Rover Evoque que el Kun no ha querido llevarse a Barcelona, donde vivirá al menos los dos próximos años. Solo en relojes, Agüero se ha dejado más de 60.000 euros , y eso sin calcular el valor del automóvil.

El Kun Agüero cree que Messi seguirá en el Barcelona

Agüero aseguró que habla "todos los días" con Messi. "No puedo decirte de qué hablamos. En el último mensaje, me puso 'felicitaciones' y alguna broma que no puedo decir. Jugar ahora con él, entrenar con él cada día, lo voy a conocer más y va a ser todo más fácil", auguró.