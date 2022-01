Gerogina Rodríguez se ha confesado en una entrevista en El País

Asegura que no le interesaba el fútbol y que en casa no se habla de ello

Ni Cristiano ni la modele distinguen entre sus hijos y todos la llaman "mamá"

Georgina Rodríguez está de plena actualidad ya que su documental verá la luz en los próximos días. La española con más seguidores en Instagram (28 millones) ha concedido una entrevista en El País en donde ha desvelado muchos aspectos de su vida privada que hasta ahora se desconocía y que se podrá ver próximamente.

Junto a Cristiano Ronaldo ha formado una familia. Son varios los hijos que tiene y como ella misma ha aclarado, la modelo no solo tiene una niña. “Ni Cristiano ni yo consideramos que Alana sea mi única hija. Mis hijos son los cuatro y los cuatro me llaman mamá. Lo que pasa es que en Internet se publican muchas cosas que no son verdad. Eso es simplemente una cosa más que la gente no sabe”.

Su vida con Cristiano Ronaldo

A pesar de estar con uno de los futbolistas más conocidos del mundo, Georgina ha confesado que no es su pasión. “A mí nunca me interesó el fútbol cuando era pequeña. Me interesaba el ballet e ir algo al campo. Me empezó a interesar después porque me interesa lo que haga mi pareja, pero no soy futbolera y la verdad que en casa no hablamos de fútbol porque no tengo ni idea”.

Como ella misma ha relatado pasó de no tener nada a todo. Su día a día es lleno de fama y focos y le preguntaron acerca de este asunto. “Yo nunca he considerado que porque sea la mujer del mejor futbolista del mundo tengas que abrir mi casa y mi privacidad. Pero también estoy muy segura de mí misma, actúo siempre desde el corazón y con las mejores intenciones. Estoy muy orgullosa de quien soy y de dónde vengo, de mi familia y de la gente que me rodea así que no me preocupa en absoluto”.