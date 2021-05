Gabriel Rufián se mofa de la ausencia de jugadores del Madrid: "El Tribunal Supremo abre diligencias contra Luis Enrique"

Una de los aspectos más comentado es que por primera vez en la historia no va ningún jugador del Real Madrid en la Selección y precisamente de esto ha hablado con mucha sorna. “ÚLTIMA HORA | El Tribunal Supremo abre diligencias contra Luis Enrique tras no convocar a ningún jugador del Real Madrid para la Eurocopa”, puso en su cuenta de Twitter.

La gran ausencia de Ramos

“No ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas ni entrenar con el grupo. No ha sido fácil. Ayer se lo comuniqué y fue difícil y duro, me sabe mal". "Le dije que fuera egoísta y que se recuperara. No hay sitio para todos, tomar decisiones es mi trabajo como seleccionador", señaló el asturiano.

La respuesta del camero no se ha hecho esperar y ya se ha pronunciado en redes sociales. "Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere".