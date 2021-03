Gabigol, jugador del Flamengo, detenido por participar de una fiesta multitudinaria en un casino de São Paulo

El fútbol brasileño está escandalizado por el último suceso que ha protagonizado Gabigol , jugador del Flamengo . El delantero fue pillado en ese mismo instante en un casino clandestino, ya que están prohibidos, de un barrio del sur de São Paulo cuando la policía intervino porque había exceso de aforo y por tanto no se estaban respetando las medidas sanitarias.

Ni mascarillas ni distancia

Las personas que fueron detenidas al poco fueron liberadas para no formar aglomeraciones en la comisaría, pero algunos tendrán su correspondiente sanción por promover juegos ilegales y por no respetar las medidas restrictivas. Ha comunicado la policía que la mayoría de los presentes en el casino no llevaban mascarilla, entre ellas el jugador de fútbol.