Un futbolista gay narra su miedo a que los aficionados descubran su orientación sexual: "Seré crucificado"

El deportista asegura que se siente orgulloso de su condición sexual pero no lo declara públicamente por la reacción que podrían tener algunos aficionados: “ Quiero ser abierto con la gente porque es lo que soy y estoy orgulloso . Pero la verdad es que me crucificarán”.

El joven ha necesitado ayuda psicológica en diversas temporadas: "Cuando juego, creo que los aficionados lo pueden adivinar y me están juzgando. ¿Se dan cuenta por la ropa que llevo fuera del campo? Me ha afectado mucho mentalmente. Es aterrador".

James Adcock, árbitro en Inglaterra, si ha querido reconocer públicamente su orientación sexual hace unos meses. El colegiado aseguró que “trátame como tratarías a cualquier otra persona. Estás ahí como aficionado, jugador o entrenador, y me juzgas por mis actuaciones".

“Muchos árbitros pensarán que no pueden salir porque eso afectará su progresión dentro del deporte. Pero no eres juzgado por tu sexualidad y, si tienes la suficiente confianza en ti mismo, vas a tener todo el apoyo de todos tus compañeros y eso no te afectará” ha puntualizado en una entrevista en la ‘BBC’.