La artista, tras hablar sobre este fatídico hecho que afortunadamente no hay que contar males mayores, ha recibido un aluvión de mensajes de apoyo entre los que se encontraba el del piloto con el que guarda una buena relación desde que se separaran. Escribió un emoticono de un corazón y de una familia mostrándole así el apoyo. No es la primera vez que en redes sociales se pronuncian de esta forma ya que en numerosas publicaciones ambos se comentan.

La cantante comenzó relatando: “Siempre he dicho en tono de broma que algún día, los ángeles de la guarda de mis hijos dimitirían por estrés. De camino al hospital con Mael herido en brazos me preguntaba si realmente el suyo lo había abandonado aquella mañana del 26 de agosto”, decía en el post

Raquel habló sobre las palabras que le dijo el médico cuando atendió a su hijo y de la importancia de su intervención. “‘Unos milímetros más y no lo hubiese logrado’, fueron las palabras del doctor. Supe entonces que su ángel no se había ido, estuvo ahí, sosteniendo esos milímetros que separaban la vida de la muerte. “Mami, voy al árbol a buscar fruta”, me dijo en el jardín.