Fernando Alonso y Alpine triunfan en carnaval: disfraces por toda España y confianza en 'El Plan'

"La verdad es que hoy me he despertado y al ver las noticias me he quedado en shock. Tristeza enorme. Sientes una injusticia enorme. Nuestros líderes tienen que arreglar esto de otra manera y no con armas. Nosotros como deportistas, como decía Vettel, tenemos que ser responsables con lo que hacemos", dijo este jueves en declaraciones a RTVE, recogidas por Europa Press.