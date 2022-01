Tamara Gorro cumple 35 años en su momento más complicado

Ezequiel Garay le ha hecho un regalo que ambos han ido a recogerlo juntos

La influencer no hará una fiesta por todo lo alto por su cumpleaños

En la casa Gorro - Garay una fecha como la de un cumpleaños sería motivo de festejo por todo lo alto, pero no pasan por su mejor momento y como ha dicho la propia cumpleañera no va a haber una fiesta. Tamara cumple 35 años y Ezequiel Garay ha estado en todo momento con ella y además le ha hecho un regalo.

Los dos han sido cazados por los medios en un centro al que han ido a adoptar un perrito. Tamara y Ezequiel abandonaban el lugar, aunque no se lo han podido llevar en el momento porque debe ser adiestrado. "Dentro de cuatro días nos lo podemos llevar", decía el argentino. "El perro es de los dos porque todo es de los dos". Tanto el canino como el curso de adiestramiento era parte del regalo que el ex futbolista hacía a la influencer.

El cumpleaños más complicado de Tamara

Tamara confesaba a los medios que este es un cumpleaños diferente. "No lo voy a celebrar porque este año no tengo ganas. Solo con mis hijos, con la familia y sobre todo con Eze". La pareja se ha dado un tiempo, pero su buena sintonía no ha cesado.

La influencer y Garay siguen teniendo una gran relación, tanto es así que ella le defendió públicamente de unas informaciones que se dijeron en Viva la Vida. "Yo entré al programa de una manera que no… porque es que no estoy bien. Pero no puedo consentir que se digan esas cosas del padre de mis hijos. Él está tranquilo y se ríe, pero yo estoy que me va a dar un parraque. No hace caso a nada pero porque yo le hago entender la profesión de los medios de comunicación, pero tengo que defenderlo y no voy a dejar que le hagan daño".