Joaquín Sánchez no desaprovecha una oportunidad para tirar de su buen humor. El bético está atravesando un gran momento con su club y la alegría en el vestuario es latente. El Betis se encuentra quinto en la table y en plenos puestos europeos y el capitán lo ha celebrado por todo lo alto con Borja Iglesias.

Su entrenador está siendo parte importante de este éxito y tras la importante victoria ante el Rayo en la jornada 10 lo analizó. "En la primera parte pudimos marcar más goles, pero en un error nos marcaron. El segundo tiempo no estaba siendo malo, pero llegó el 2-2 . El equipo sacó su orgullo y estamos muy contentos por eso", añadió el técnico tras el encuentro.

Por eso, Pellegrini consideró que "hay que mejorar en todo . En ataque y en defensa, ojalá los equipos fueran perfectos", aunque quiso destacar "el trabajo de un equipo que no se viene abajo tras ver cómo le empatan un partido que tenía liquidado".





El preparador bético dijo que "más que el lugar" en la clasificación, él prefiere "pensar en el siguiente partido, siendo ambicioso tras la ilusión depositada", puesto que desde su llega al Betis ha "pensado siempre en grande", ya que dirige en un "club que no es menor que otros".



Pellegrini aseguró que no ha "visto ningún signo de cansancio", sino que hace "rotaciones porque el nivel de los jugadores permite hacerlas" sin perder "el nivel de competitividad colectiva e individual", y también cuando el media punta francés Nabil Fekir, que lleva cuatro amarillas, vea la quinta, "lo suplirá otro".



"Todos son indispensables. Me centro más en lo colectivo, en el nivel competitivo que mostramos cada partido", subrayó el técnico de los verdiblancos.