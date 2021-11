Aberrante. Así es el hecho que ha protagonizado Zac Stacy, un ex jugador de la NFL de la Universidad de Vanderbilt, que está acusado de agredir brutalmente a la madre de su hijo, Kristin Evans, como se supo horas después de los acontecimientos tras difundirse un vídeo.

En estos momentos están en búsqueda tras haber ido el pasado 13 de noviembre a casa de su ex mujer para visitar a su hijo. La Policía ha confirmado estos hechos y asegura que todo comenzó por la negociación de la víctima sobre los términos de la separación y el régimen de visitas para el pequeño de cinco meses.

Kristin ya ha comparecido ante las autoridades y ha dado su versión de los hechos. “Creo que probablemente me mantuve consciente por la presencia de mi hijo”, declaró Evans. “Los nervios que tenía y saber que el bebé está ahí me mantuvieron en estado de consciencia. Solo quería asegurarme de que mi hijo estuviera a salvo”.

La mujer se quejó que a pesar de que las imágenes son clarividentes y se ven la agresividad del ex jugador esto no fue suficiente para que la policía de Oakland presentara cargos por delitos graves contra Stacey. “El cargo de delito grave que primó fue el hecho de que él rompió mi televisor y eso afectó mis paredes”, dijo Evans y agregó. “Entonces, mi TV valía más que mi vida eso simplemente no está bien”.