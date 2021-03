Sergio Ramos, a Ibai Llanos: "Me gustaría irme del Real Madrid con la conciencia tranquila y por la puerta grande"

Tras hablar con la prensa con motivo de la presentación de la segunda temporada de su 'docuserie', Sergio Ramos se ha pasado por el canal de Twitch de Ibai Llanos. El capitán del Real Madrid ha vuelto a dar alguna que otra pincelada sobre su futuro aunque ha afirmado "no saber todavía si va a renovar" .

Al igual que comentó ante la prensa, Sergio Ramos ha afirmado que no tiene ninguna novedad que contar con respecto a su futuro, aunque el defensa sevillano parece estar algo preocupado porque este se resuelva. "Más inquietud por resolver mi futuro no tiene nadie" , ha afirmado el capitán del Real Madrid.

Sergio Ramos sueña con jugar seis mundiales

Ibai Llanos le ha preguntado a Sergio Ramos cómo le gustaría salir del Real Madrid el día de mañana, a lo que el internacional español ha respondido: "Me gustaría irme del Real Madrid con la conciencia tranquila y por la puerta grande".

El capitán de la Selección Española ha confesado ver muchos partidos de fútbol, entre ellos los de Champions de esta semana: "Me dolió ver perder al Sevilla porque fue mi primer equipo, pero te mentiría si te dijera que estoy cabreado porque el Barcelona haya caído eliminado".

Ramos elige el entrenador que más le ha marcado en su carrera deportiva

Sergio Ramos ha confesado no jugar demasiado a la 'Play' y dedicarle todo su tiempo libre a su familia, además, ha revelado quiénes son los jugadores más enganchados del vestuario a los 'streamings': Carvajal, Courtois, Casemiro y Vinicius.

El capitán del Real Madrid ha afirmado que Joaquín Caparrós ha sido el entrenador que más le ha marcado en su carrera deportiva: "Me puso para que el mundo me viera y yo no había ni empatado con nadie". También ha querido remarcar el papel de Luis Aragonés, Ancelotti y Zidane.