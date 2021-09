Dean Berta, primo de Viñales, perdió la vida en el circuito de Jerez tras estar implicado en un accidente con varios pilotos

El joven perdía la vida a sus 15 años cuando disputaba el Mundial de Supersport

Su novia se ha despedido de él en una emotiva carta recordando sus buenos momentos

La trágica muerte del piloto Dean Berta sacudía con fuerza el mundo del motor. Perdió su vida mientras competía en el Mundial de Supersport 300 cuando sufrió un accidente en el circuito de Jerez y ahora su pareja tras varios días de esta triste noticia le ha dedicado unas bonitas palabras en sus redes sociales.

No han dejado de producirse mensajes de dolor y estupefacción cuando se conoció su fallecimiento, pero sin duda el de Rebecca Ortolá ha emocionado. "¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué te arrebata a las personas que más quieres en este mundo? No tengo fuerzas ni palabras para expresar ahora mismo mi dolor. Desde el día que te conocí, empezamos a hablar todos los días hasta que te has marchado... Desde el primer día supe que eras tú, a pesar de nuestros altibajos en la relación, estaba segura de que SIEMPRE permaneceríamos juntos pasase lo que pasase, siempre íbamos a ser tú y yo en esto. Así de injusta en la vida", comienza diciendo.

"Me quedo con todos los momentos que he pasado contigo (que no son pocos), y todas las veces que hemos salido adelante y nos hemos apoyado mutuamente. Esa sonrisa que siempre llevabas puesta en la cara, tu humor y tonterías, tu amabilidad, todo lo cariñoso que eras con tu gente querida, y sobre todo, un guerrero. Amor, has conseguido siempre lo que te has propuesto y nunca te has rendido", continúa.

Si algo le duele en el alma a Rebecca es que todos esos momentos buenos que vivieron ahora no podrán volver a producirse. "¿Ahora quién va a decirme eso si no eres tú? ¿Quién va a mandarme un mensaje de buenos días cuando me despierte? Me has dejado un vacío tan profundo... Prometo que nos veremos pronto, mi pichucha. Como tú decías: 'Siempre juntos, mi vida'. Te amo con todo mi ser. El amor de vida, ahora y el resto de mi vida. Te amo, te amo, te amo. Cuando falta nos haces... Descansa en paz, cariño. Ya lo sabes todo", concluyó en su emotiva despedida.