Ésta no fue la única sorpresa que le tenía reservada Kroos al pívot. "Siempre hay cosas más importantes que estos premios y has sido padre por primera vez hace unos días, por eso te entregamos este trofeo para tu MVP", al tiempo que le entregaba un mini trofeo idéntico al que acababa de recibir .

"Muchas gracias. Te veo siempre que puedo y para mí es un honor que me entregues este premio", indicó Tavares. " A mí me gusta mucho el baloncesto y, nada, a seguir, con los niños y con el baloncesto", añadió entre risas Kross.

"Se me ha subido el corazón a tres mil por hora porque no esperaba que un icono como Toni Kroos, al que veo todos los días en la tele en los partidos, me lo entregara. No sé que decir, me quedo sin palabras, ha sido una sorpresa increíble. Gracias al equipo y al club", comentó el pívot.