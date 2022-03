Dzyuba, capitán de Rusia, tras los ataques de jugadores ucranianos: “Orgulloso de ser ruso"

“Hasta hace poco, me resistía a comentar sobre los acontecimientos en Ucrania. Yo no quería, no porque tenga miedo, sino porque no soy un politólogo, nunca me ha interesado y no tengo la intención (a diferencia de muchos politólogos y virólogos que han aparecido en Internet últimamente). Pero, como cualquier ser humano, tengo mi propia opinión. Me atrajo de todos lados, lo expondré.