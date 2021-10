El dolor de la madre de Dean Berta al enterarse de su fallecimiento: “¿Cómo está? No sabemos nada”

Isaac Viñales, primo de Dean Berta, ha concedido una entrevista a Marca

El primo del joven fallecido ha relatado como se enteró su madre de la trágica noticia

El fallecimiento de Dean Berta fue un gran impacto dentro del mundo del motor. Los familiares y amigos no están pasando por un buen momento del que tardarán tiempo en recomponerse. Su primo, Maverick Viñales, fue incapaz de competir en el GP de las Américas y ahora es otro familiar, Isaac, que también compite en el Mundial de Superbikes ha concedido una entrevista a Marca donde relata el duro momento por el que atraviesan.

Ha revelado cómo se enteraron del fallecimiento del joven del 15 años. "Veo un mensaje de la madre de Dean: '¿Cómo está? No sabemos nada'. Al momento, otro de mi prima: '¿Cómo está? No sabemos nada?'. Bajé al box, vi la bandera roja y que Dean estaba involucrado. Salí corriendo y me dijeron: 'Ve a la clínica, que están allí tus tíos'. Y allí los vi. Estaban mis dos tíos llorando porque fueron a ver al sitio donde pasó. No paraban de llorar".

Su primo relató el infierno que vivió en esos momentos. "Con diferencia" aquellos fueron los tres peores días de su vida. "Ahí es donde te das cuenta de que nos cabreamos por muchas cosas, que hacemos cosas malas por tonterías, nos quejamos por tonterías", afirma.

Él también renunció a correr y explicó su decisión. "Prefiero mil veces estar con la familia que ir a hacer una carrera de motos, eso lo tengo claro". "Se lo dije a José (Calero, jefe de Orelac Racing) y él también me lo dijo: 'Que le den por culo a las motos, que le den a todo'. Igualmente, si hubiera querido salir, creo que José no me habría dejado. Me habría dicho: 'Tú, con tu familia'", admite.

Su homenaje a Dean