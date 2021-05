'La Montaña' de 'Juego de Tronos' adelgaza 50 kilos con una dieta milagro: "Sí, estoy delgado"

"Estoy muy contento con mí esta de forma en este momento. Cuando comencé este viaje, pesaba 205 kg. Y ahora he bajado a 155 kg (341 libras). Me siento bien, me siento saludable", asegura el deportista islandés, que ha compartido el antes y el después de su cambio físico en las redes sociales. 'La Montaña' no solo ha cambiado su dieta, sino también sus duros entrenamientos.