La árbitra italiana Diana Di Meo, víctima de un complot sexual: publican archivos privados para manchar su imagen

"Están compartiendo mis vídeos privados en redes sociales como Telegram y WhatsApp, contenidos que yo no he compartido y algunos de ellos grabados sin mi consentimiento", ha denunciado Di Meo, árbitra profesional que tan solo tiene 22 años.

La italiana dice estar viviendo una auténtica pesadilla, la que no sabe si podrá llegar a aguantar: "Me enteré de estos vídeos gracias a unos chicos. Lo denuncié en las redes sociales para ganar fuerza, porque llevaba dos días encerrada en la casa. Es una situación que no le deseo a nadie, estoy tratando de resistir pero no todos lo logran".