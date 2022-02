El conflicto entre Rusia y Ucrania no deja indiferente al mundo del deporte. Son muchos los ucranianos que marchan de su país buscando alejarse de la guerra , pero hay personas que hacen el camino a la inversa y llegan a Ucrania para defender su hogar o que simplemente descartan la idea de marcharse .

Así lo han decidido algunos deportistas, que han regresado a sus ciudades natales para luchar como cualquier soldado o ciudadano, o que no manejan como opción abandonar el país.

Vasyl Lomachenko , todavía en activo, ha sido campeón del mundo en diversas disciplinas portando con orgullo los colores de la bandera ucraniana. Consiguió, entre muchos otros títulos, la medalla de oro en los juegos de Pekín 2008 en peso pluma y otra medalla de oro en Londres 2012 en el peso ligero. El atleta se ha alistado en el batallón de su ciudad natal , Belgorod-Dnestrovsky, en la región de Odesa. No ha tardado en publicarse en redes sociales con una fotografía del boxeador con el uniforme de las milicias ucranianas y un arma .

El mismo caso es el de los hermanos Klitschko . El exboxeador y actual alcalde de Kiev, Vitali Klitschko , que aseguró que iría a combatir, ya que tiene experiencia en el ejército por su juventud. Su imagen en redes sociales con el uniforme y un fusil se hizo pública días más tarde. Su hermano, Wladimir Klitschko , también campeón de boxeo, se alistó afirmando que: "Es el amor, el amor por mi ciudad, por mi hogar, por mi familia, por mis vecinos, por mi hija, lo que me ha traído hoy aquí”.

El tenista Sergiy Stakhovsky , que derrotó a Roger Federer en 2013 y llegó a ser 31º del mundo, afirmó que respondería a la llamada del ejército para defender su país pero que primero pondría a salvo a su familia en Hungría. "Por supuesto que combatiré, es la única razón por la que estoy tratando de regresar. Me postulé a reservista la semana pasada. No tengo experiencia militar, pero sí con un arma en privado", declaró para Sky Sports.

Vasyl Kravets, jugador ucraniano del Sporting de Gijón declaró que quería marcharse a su país para combatir contra la invasión rusa. A pesar de no conocer movimientos de guerra ni cómo manejar un arma, está dispuesto a viajar para ayudar. "Digo la verdad: quiero ir a la guerra y ayudar a mi gente. Pero no puedo ayudar porque no sé cómo disparar, cómo moverme, cómo recargar un arma, pero la verdad es que quiero ayudar. Si pudiera ir, iría al frente a defender mi territorio. Es obligatorio para el corazón de los ucranianos".