La pareja del piloto italiano, con quien mantiene una relación desde hace cuatro años, ha narrado cómo fueron sus años de azafata en los circuitos de MotoGP , de los que no guarda precisamente un buen recuerdo: "Es un entorno masculino. Tienes que espabilar. No puedes ser sólo una cara sonriente. Tienes que aprender a ser respetada. Si sólo te muestras bonita y estúpida estás acabada ".

Valentino y Francesca se conocieron en el paddock de MotoGP

"Es parte del juego, sucede. A los 19 no es fácil trabajar con personas que te miran el trasero cuando pasas y te lo tocan cuando te tomas una foto con ellos", afirma Francesa Sofía en declaraciones a Vanity Fair. Una denuncia de abusos que no es la primera que llega desde el mundo de las azafatas de las carreras automovilísticas.

Sofía afirma que, inevitablemente, mantener una relación con Valentino Rossi le ha llevado a tener trabajos y conseguir metas profesionales que ella sola no habría podido conseguir: "Si tienes a un hombre importante a tu lado, es casi inevitable. Pero estoy contenta de haber continuado trabajando, tanto como puedo, sin usar su nombre. Es cierto que sin Valentino no habría alcanzado la popularidad que tengo hoy, pero en mi carrera habría hecho las mismas cosas. Me habría llevado más tiempo, pero las habría hecho".