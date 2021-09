Deebey denuncia los masivos insultos racista que sufre: “Se intenta hacerme de menos por ser negro”

"Una foto mía, de mi mujer o de mis hijos, la gente no tiene límite para odiar", aseguró Deeney en una entrevista a 'Sky Sports'. "Entiendo que hay gente a la que le guste y a la que no. Puedes hablar de mi fútbol todo lo que quieras, pero lo que no entiendo es por qué tienes que hablar de mi color de piel o intentar hacerme de menos por ser negro", comentó.