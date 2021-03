José Ramón de la Morena deja la radio: “Quiero cumplir otro sueño que es recuperar los momentos perdidos”

El periodista anuncia que deja la radio a final de temporada

El periodismo deportivo se llena de mensajes de agradecimiento

"He tenido un hijo que ha venido sano y no quiero repetir errores pasados”

José Ramón de la Morena se retira de la radio y no seguirá con su función a final de temporada. El periodista anunció en El Transistor que ha rechazado la oferta de renovación de Onda Cero porque no quiere repetir errores del pasado, y estará más cerca de su familia. De la Morena lleva 40 años en el periodismo deportivo y estuvo muchos años al frente de El Larguero en la Cadena SER, época en la que la radio vivió una de sus épocas doradas.

La rivalidad con José María García, que se diluyó con el paso del tiempo, marcó unos años en los que la radio fue la gran protagonista de la actualidad deportiva en España. José Ramón de la Morena decide poner punto y final a la radio a sus 64 años, aunque como él mismo señaló, seguirá siendo periodista, porque "ser periodista es como ser torero o ser pintor", "no lo dejas nunca".

🎙️@jrdelamorena



"Cuando finalice la temporada, dejaré de hacer esta función de radio"



Gracias por todo, Gracias por tanto#GraciasJoserra pic.twitter.com/KYCvTxJ5aN — El Transistor (@ElTransistorOC) March 25, 2021

Las palabras de despedida de José Ramón de la Morena

"Hoy tenía que responder al ofrecimiento de Onda Cero. Ese ofrecimiento fue en diciembre cuando mis preocupaciones eran más elevadas que este trabajo. Aquellos problemas de entonces gracias a Dios se han resuelto, he tenido un hijo que ha venido al mundo sano y no quiero repetir errores pasados. Son errores que cometí por esas ganas que yo convertía en una obligación continua de querer estar en la élite. Ahora ya sé lo que es y si estás estudiando periodismo te digo que es apasionante pero es muy cara, cuesta más de lo que vale, te quita cosas que ya no puedes recuperar y te da otras que a ti te sobran y que tus hijos acaban por no valorar. Ni ellos pueden entender lo que te ha costado ni tú sabes explicárselo. La vida me ha dado este guiño, esa oportunidad de recuperar esas cosas que dejé escapar y ahora no tendría excusas.

Le he dicho oficialmente a Onda Cero que acabada la temporada no seguiré con esta función de radio, no puedo seguir llegando a mi casa a las tres de la mañana, reconozco que he sido un privilegiado y un afortunado, aquel niño cumplió su sueño más que sobradamente.

Quiero cumplir otro sueño que es recuperar los momentos perdidos, algo de lo que no he sido nunca dueño, de mi tiempo. No dejo de ser periodista porque esto es como ser torero o ser pintor, no lo dejas nunca y la radio es una pasión que se lleva muy dentro. Tengo claro que gracias a ti yo estoy aquí y he estado aquí y agradezco la compresión y la ayuda a Onda Cero.

No me despido de mis compañeros porque son mis amigos, mi gente, pero quería decírtelo yo, no quería que te enteraras mañana por ahí".

Los mensajes del periodismo deportivo a 'Joserra'

El periodismo deportivo se vio sorprendido por la noticia que comunicó José Ramón de la Morena en El transistor de Onda Cero con su adiós a la radio. Los mensajes de compañeros, 'rivales' o amigos de la profesión se dejaron ver en las redes sociales con mensajes muy cariñosos.

🎙️ @ManuCarreno agradece a @Jrdelamorena todos sus años de radio en @Ellarguero



📻 "Que José Ramón de la Morena deje la radio es una mala noticia para la radio"



👏🏻 "Siempre ha sido elegante con nosotros, ha sido un placer compartir micrófono con él"#GraciasJoserra pic.twitter.com/HavyjbLuC2 — El Larguero (@ellarguero) March 25, 2021

José Ramón de La Morena @jrdelamorena anuncia que a final de temporada dejará la Radio. No presentará más @ElTransistorOC . Más de 32 años haciendo radio. Historia de la Radiodifusión española . Uno de los grandes comunicadores del deporte español — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) March 25, 2021

🎙️ @jrdelamorena anuncia que deja la radio a final de temporada



📻 Se retira uno de los más grandes comunicadores de este país



😰 La radio te echará de menos, Joserra



❤️ Salud y suerte, compañero#PartidazoCOPE pic.twitter.com/IsxYls4bnC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 25, 2021