Cristina Ouviña y Luka Doncic, entre otros, se saltan los protocolos de la Villa Olímpica con una fiesta privada: sin mascarilla y fumando cachimba

La celebración de los Juegos Olímpicos hasta el último instante estuvo en peligro ante el incremento de los contagios en Tokio y más con los contagios que fueron saliendo entorno a las Olimpiadas de ahí a que el protocolo dentro de las Villas sea súper estricto. La idea era que dentro de cada delegación se crearan mini burbujas para que deportistas de diferente deporte no tuvieran contacto entre ellas, pero al parecer a algunos no les ha quedado claro este asunto.

Cristina Ouviña, jugadora de baloncesto española , ha subido una foto a sus redes sociales en donde se la veía departir con otros deportistas que no eran ni si quiera de España. Entre ellos se encontraba Luka Doncic.

Además del jugador de la NBA había otros jugadores eslovenos. La base subió el vídeo de esta mini fiesta y al poco lo borró, pero ya las imágenes habían corrido como la pólvora por las redes sociales. En las imágenes se podía ver a varios alrededor de una mesa echando una partida al póker y lo más grabe del asunto es que estaban fumando cachimba , algo no muy recomendado en tiempos de pandemia. La guinda del pastel la ponía una botella de Vodka .

La jugadora española al ver el revuelo que había causando estas imágenes, en la misma red social donde publicó la fiesta se quiso disculpar. "Me gustaría pedir disculpas a quienes se hayan podido sentir molestos con las imágenes que publiqué en mis redes sociales, especialmente a los miembros de la delegación de Eslovenia, a los que no me cansaré de pedir disculpas una y otra vez si hace falta".