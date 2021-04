Cristiano Ronaldo vacila a Hamilton con su forma física: "No estás como yo"

Don grandes en lo suyo se han intercambiado mensajes a través de las redes sociales. Lewis Hamilton ha comenzado la nueva temporada de la Fórmula 1 como la terminó, ganando carreras. El piloto inglés no se relaja y entre premio y premio se machaca en el gimnasio.

"Siempre he sido ese tipo flaco. En parte debido a mi trabajo, pero sobre todo debido a la falta de orientación en la dieta, el entrenamiento, la falta de ciertas rutinas y el mal sueño. Entrenar es una lucha para mí, siempre lo ha sido. Hay días en los que simplemente no tengo la motivación, días en los que odio mi cuerpo, días en los que me siento gordo o demasiado delgado”.