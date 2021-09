Cristiano Ronaldo, enfrentado a sus compañeros en el United por el menú: “No les gusta”

Cristiano Ronaldo impuso sus normas en la alimentación del Manchester United y sus compañeros de vestuario no están de acuerdo. El portugués cambió algunas rutinas en los cocineros del equipo inglés y sus ‘retoques’ no han gustado a los jugadores del United. CR7 tiene en su dieta platos como el bacalhu o el pulpo, que no han triunfado en el vestuario del United.