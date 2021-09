El hijo de Cristiano Ronaldo, cuando conoció a Messi: "Ese no es, es muy bajito"

"Yo estaba con él y le dije: 'Mira, ahí está Messi'. Y me dijo 'ese no es Messi, es muy bajito' y se puso de pie. Mi hijo lo incentivó a saludarlo. Messi es muy buena persona. Mi nieto ya es más alto que él. Ese momento fue muy divertido", concluyó la matriarca del clan Aveiro.

Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United tras salir en el año 2009 y aunque terminó de nuevo en el equipo inglés, lo cierto es que se especuló con su salida de la Juve al City. "En las televisiones se hablaba del Manchester City, pero él me decía: 'Mamá, no te preocupes por lo que digan, porque me voy al Manchester (United)'. Le dije que me gustaba mucho y lo hizo. Ver el estadio lleno, con 75 mil personas, cantando su nombre fue una gran emoción", destacó Dolores.