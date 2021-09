La vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United ha sido una de las bombas del verano. El delantero portugués vuelve 12 años después al club que le catapultó para fichar por el Real Madrid. Aquel joven futbolista no es la estrella consagrada que es ahora y por tanto, tampoco lo será su casa. El astro portugués ha dejado atrás su primera casa en la ciudad inglesa para instalarse en una lujosa mansión en uno de los mejores barrios de la ciudad.

El ex de la Juventus ha escogido una mansión con todo lujo de detalles en un entorno rural a las afueras de Manchester. Esta nueva casa, de arquitectura moderna , mezcla líneas actuales con toques rústicos. Cuenta con siete habitaciones con sus respectivos siete baños y vestidores individualizados para cada una de las estancias.

Entre los lujos, la vivienda ostenta varios jacuzzis y una piscina interior. Además, cuenta con un gimnasio equipado con máquinas de última generación donde Cristiano Ronaldo y Georgina pasarán, a buen seguro, gran parte del tiempo. Como no podía ser de otra forma, también tiene una sala de cine propia y cuenta con estrictas medidas de seguridad en todo el perímetro.

Cristiano Ronaldo habló este jueves ya como jugador del Manchester United y aseguró que no ha venido al club inglés de vacaciones sino a ganar títulos de nuevo . El futbolista portugués, que abandonó el United en 2009, ha vuelto esta temporada a vestirse con la camiseta de los 'Diablos Rojos' y podría debutar este sábado contra el Newcastle United.

"No he venido para tomarme unas vacaciones. Ya sé lo que es vestir esta camiseta y ganar título con ella, ahora estoy aquí para ganar de nuevo. Por eso he venido", dijo Cristiano a los medios del club. "Sé que soy capaz junto a mis compañeros. Estoy listo para empezar. Es una buena oportunidad para mí, para los aficionados y para el club, de dar un paso adelante. Van a pasar cosas importantes en los próximos tres o cuatro años", añadió el portugués.