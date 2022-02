Courtois: "Cuando estoy en el Bernabéu escucho todo, hasta cómo les ha ido el finde a los aficionados"

Courtois estrena podcast para acercarse más a los aficionados

El portero del Real Madrid dejó divertidas confesiones

Thibaut Courtois ha estrenado podcast sobre su vida para intentar acercarse a los aficionados en tiempos donde es muy difícil, por la pandemia, estar cerca de ellos. Desde su casa de Madrid, el portero del conjunto blanco ha hablado sin tapujos sobre su vida privada, el vestuario del Real Madrid e incluso sobre los propios aficionados del club.

El guardameta belga ha dejado una divertida confesión. "Cuando salto al Bernabéu se escucha todo. Oigo todo lo que me dicen, bueno y malo. Incluso me entero de cómo les ha ido el finde", explica Courtois en su podcast. El ex del Chelsea afirma que "le gusta los comentarios de los aficionados rivales siempre que sea un pique sano".

"Un Cásico es lo más bonito que he podido vivir"

"Un Clásico es lo más bonito que he podido vivir. En todo el mundo se habla del Clásico. Poder ganarlo es muy guay. Te ayuda a tirar para delante durante la temporada. Cuando estás en el campo te olvidas de los millones que te están viendo. Solo piensas en ganar", explica el portero del conjunto blanco.

Courtois vuelve a revivir el paradón que hizo en la pasada Supercopa: "Hice un paradón en el penalti de la final. Mola tener algo pequeño que has hecho bien. Conozco a Raúl García, pensé que la tiraría al centro o derecha. Llopis me dijo que me tirara a la derecha, lo hice pero no a 'full'. Tuve que levantar un poquito la pierna".

