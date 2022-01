Coulibaly da el susto en pleno partido: se desploma y es reanimado sobre el césped

Se estaba disputando el partido entre el Al-Rayyan y Al-Wakrah cuando Coulibaly se desmayó

El jugador fue reanimado sobre el césped

Una ambulancia llegó para llevárselo, pero finalmente no hizo falta

El encuentro entre el Al-Rayyan y Al-Wakrah dejó un tremendo susto. Fueron momentos de angustia los que se vivieron debido al desplome en pleno partido de Ousmane Coulibaly. El jugador tuvo que ser atendido al final de la primera parte sobre el césped tras empezar a convulsionar.

Los profesionales se afanaron por reanimarlo y tras unos minutos angustiosos llegó una ambulancia. Finalmente, no fue trasladado en esta desde el estadio de Doha. A partir de aquí poco se conoce del estado de salud del jugador.

Tanto sus compañeros como los rivales mostraron en su cara la tremenda preocupación por Coulibaly en los instantes en los que era atendido. El árbitro para no crear más desconcierto mandó a los jugadores al vestuario y dio por terminado el primer tiempo ya que quedaban pocos minutos para hacerlo.

Lo único que se conoce hasta el momento de su estado de salud es lo que pronunció el presentador de un programa local. En su cuenta personal de Twitter aseguró que Coulibaly estaba bien y que tras ser reanimado esperan que su situación mejore. Un hecho que nos recuerda al que pasó en la pasada Eurocopa con Eriksen.

"Mi objetivo es ir a Catar"

Precisamente el danés concedió recientemente su primera entrevista tras el susto en la televisión pública danesa DR en la que aseguró que quiere volver por "amor" al fútbol y que quiere estar con Dinamarca en el próximo Mundial.

"Mi objetivo es ir al Mundial de Catar", aseguró el jugador a la televisión pública danesa DR en su primera entrevista tras el grave incidente sufrido en junio durante el Dinamarca-Finlandia.

Eriksen resaltó su deseo de volver a las canchas y que los médicos le han dado "luz verde" después de que se haya hecho todas las pruebas posibles y no haya sufrido ningún percance nuevo.

"Creo que es el amor por jugar al fútbol. ¿Me puedo ver a mí mismo sin fútbol cuando sé que los médicos dicen que estoy bien? Entonces nada en mi interior me dice que no tengo que jugar", afirmó en el adelanto de una entrevista que será difundida este jueves. El "diez" de Dinamarca aseguró no tener miedo a que pueda sufrir un incidente similar en el futuro.

"De ninguna manera, ni por asomo. Al principio, tenía cuidado pensando en cuánto podía aguantar mi corazón tras lo ocurrido. Pero ahora siento que me han hecho tantas pruebas como era posible, así que no, no tengo ningún miedo a que pueda ocurrir otra vez", dijo.